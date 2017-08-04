وزير شئون البرلمان: تبعات الإصلاح «مُرة».. لكن لابد من تحملها (فيديو)

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لافتًا إلى أن الجميع كان متعطشًا لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، مشدّدًا على أن الحكومة كانت حريصة على ترسيخ المفاهيم الصحيحة للحياة الديمقراطية.

أضاف مروان، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن التظاهر حق لكل مواطن، ولكن ليس هناك ما يمنع من تنظيم هذا الحق وليس منعه، وهذا التنظيم يؤدي إلى ترسيخ البنية الديمقراطية السليمة».

أشار إلى أننا كنا نعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة، منذ عقود طويلة، وكانت تحتاج إلى إصلاح، وكان الإصلاح وقتها أقل تكلفة من الإسلاح حاليًا، ولكننا وصلنا لمرحلة لابد فيها من إجراء الإصلاح الاقتصادي وتحمل تبعاته المُرّة حتى نستطيع استكمال المسيرة».

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شدّد على أن قانون الخدمة المدنية يضبط أداء الموظفين وسيظهر أثره مستقبلًا، مشيرًا إلى دور جهاز الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، موضحًا أنه على المواطن أن يكون له دور في هذه المسألة، بأن يكشف ذلك للنيابة العامة وللجهة المسئولة.