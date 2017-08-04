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أزمة في دوري القسم الثاني بسبب «مجاهد»

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أزمة في دوري القسم الثاني بسبب «مجاهد» أزمة في دوري القسم الثاني بسبب «مجاهد»

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، تسبب في أزمة كبيرة مع أندية القسم الثاني، بعدما نجح في إقناع مسئولي الجبلاية بأن يكون الهابطين من الدرجة الثانية للثالثة 15 فريقًا، بعدما سبق وتم الاتفاق على هبوط 9 فرق فقط.

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن مجاهد يرغب في تقليل عدد الأندية صاحبة الحق في التصويت بالجمعية العمومية من خلال هذا الموقف، فضلًا عن أنه يرغب في تقليل مجهوده في عمل الجولات الانتخابية على الأندية وتقليل الترضيات والهدايا وغيرها من الأمور الانتخابية.

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وتابع بأن مجاهد حاول تحديد قيمة التسجيل للمشاركة في كأس بـ10 آلاف جنيه من أجل تعجيز أندية الدرجة الثالثة، حيث إن اتحاد الكرة وضع نقاط لأندية الدرجة الثالثة حتى يكون لها حق التصويت، من خلال المشاركة في كأس مصر، أو في حالة عدم المشاركة، يقوم هذا النادي بعمل فريق للكرة الشاطئية أو كرة الصالات أو الكرة النسائية بحيث يشارك في أحد نشاطات الجبلاية.

واختتم بأن مجاهد يواصل محاولاته لتعجيز الأندية من خلال إلزامها بإبرام عقود احتراف للاعبيها الأمر الذي يحمل الأندية أعباء مالية.

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التحرير

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