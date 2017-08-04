زعيم حزب الله يتعهد بهزيمة تنظيم داعش في سوريا ولبنان

بيروت - (د ب أ)

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي سيهزم في سوريا ولبنان، وأن حزبه سيهاجم الجماعة المتشددة إلى جانب الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود.

وقال نصر الله إن الجيش اللبناني يستعد في الأيام المقبلة لمحاربة تنظيم داعش، وطرده من ضواحي بلدتي القاع ورأس بعلبك في شمال شرق لبنان.

وأضاف نصر الله مخاطبا مقاتلي داعش المحاصرين في الشمال الشرقي إنه ما زال هناك وقت" للتفاوض والاستسلام ".

وجاء خطاب نصر الله التلفزيوني بعد يوم من اتمام المليشيات الإسلامية الشيعية في لبنان صفقة مبادلة مع جبهة فتح الشام، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي سمح خلالها لأكثر من 1000 من المسلحين واللاجئين السوريين بمغادرة شمال شرق لبنان، إلى إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي المقابل، أطلقت جبهة فتح الشام سراح خمسة سجناء من حزب الله تم أسرهم في سوريا في عام 2015.

وكانت هذه الصفقة جزءا من اتفاق لوقف اطلاق النار أنهى ستة أيام من المعارك في منطقة عرسال الحدودية بين حزب الله وجبهة فتح الشام.

وفي الأسبوع الماضي، شن حزب الله، بالتنسيق مع الجيش السوري، هجوما لطرد المقاتلين من المنطقة الواقعة على الحدود السورية اللبنانية.