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بالتفاصيل.. جامعة القاهرة تعلن فتح باب التسجيل بالبرامج الجديدة للتعليم المفتوح 10:30 م الجمعة 04 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، فتح باب التسجيل للتقديم في برامجه، الأحد ١٣ أغسطس بالمقر الرئيسي بجامعة القاهرة.وذكر المركز، في بيان صحفي الجمعة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلف إدارة مركز التعليم المفتوح بإنهاء الإجراءات اللازمة لفتح باب التسجيل بالبرامج الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.وأضاف المركز، أن الخشت وجه بمتابعة موقف البرامج التي حصلت على موافقة مجلس الجامعة وتم تحويلها للجان العلمية المختصة بالمجلس الاعلي للجامعات.وأكد المركز أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بداية من الأحد ١٣ أغسطس بالمقر الرئيسي بجامعة القاهرة أومن خلال مكاتب الأقاليم أو الوكلاء بالدول العربية بالدبلومات المهنية فوق المتوسطة:- أولا: البرامج المهنية للطفولة المبكرة و تشمل علي ثلاثة برامج وهي:- برنامج إعداد معلمات مرحلة الحضانة.- برنامج إعداد معلمات مرحلة رياض الأطفال.- برنامج إعداد معلمات روضات اللغات والمدارس الدولية.- ثانيا: البرامج المهنية للتربية الخاصة و تشمل خمسة برامج: - برنامج إعداد معلمة الظل.- برنامج إعداد معلمات الأطفال ذوى الإعاقة العقلية.- برنامج إعداد معلمات الأطفال ذوى صعوبات التعلم.- برنامج إعداد معلمات الأطفال الذاتويين.- برنامج التنمية اللغوية و أضطراب التخاطب.ثالثًا: الدبلومات المهنية بمرحلة الدراسات العليا:- برنامج تنمية المهارات الأدائية لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة.- البرامج المؤهلة للعمل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.و ذلك بالإضافة للاستمرار في البرامج المهنية التي يقدمها مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح في مختلف التخصصات وهي:- الدبلوم المهني للمحاسبة وثلاثة تخصصات، وهي المحاسبة المالية فرع مراجعة والمحاسبة المالية فرع تكاليف إدارية و المراجعة فرع محاسبة مالية.- دبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الإبتدائي (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية – صعوبات التعلم- التوحد).خدمات التغذية التطبيقية. - دبلوم إعداد معلمي العربية للناطقين بغيرها.- دبلوم تنسيق الحدائق وصيانتها.- دبلوم التعلّم الإلكتروني.وأكد المركز أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي الموافقات اللازمة من اللجان العلمية والفنية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن برامج البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم الالكتروني المدمج في تخصصات التجارة والتربية المبكرة والتربية الخاصة ودار العلوم، وبرامج اللغات بكلية الأداب.وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ضرورة تقديم الخدمات الإلكترونية و التكنولوجية للدارسين بما يتواكب مع متطلبات العصر و ضرورة توافق البرامج مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.فيما أكد الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة والمشرف العام على مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، أهمية التعليم المستمر ودعم الجامعة للراغبين في تحسين وضعهم المهني والاستمرار في التعلم مدى الحياة، وإتاحة العديد من المسارات للراغبين في التعلم علما بأن المركز لديه من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ما يؤهله لتقديم الخدمات الإلكترونية والتعليمية المميزة لجميع طلاب جامعة القاهرة ولأي جامعة حكومية أخرى ترغب في التعاون مع المركز.

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