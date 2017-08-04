محافظ بني سويف يتابع حادث غرق سيارة من أعلى معدية بالفشن

بني سويف - أ ش أ:

تابع محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب حادث غرق سيارة من أعلى معدية للنيل بقرية كفر درويش بالفشن، وذلك عقب عودتها من تشييع إحدى الجنازات بشرق النيل وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وتم انقاذ أكثر من 50 شخصًا من الموت المحقق غرقًا في نهر النيل.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبوالفضل على الفور بالتوجه لموقع الحادث ومتابعة الموقف أولاً بأول واطلاعه بمستجدات الوضع.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين واتخاذ الاجراءات المطلوبة حيال الضحايا، مشددًا على مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة بالمعدية، وإعداد تقرير فني من كافة النواحي وإجراء تحقيق عاجل في ملابسات وقوع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ بمراجعة كل المعديات سواء الحكومية أو الأهالي والتي تنقل المواطنين على جانبي النيل من حيث التراخيص وصلاحيتها الفنية، وإعداد التقارير الفنية في هذا الشأن لإتخاذ ما يلزم حفاظًا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد أنه تواجد بمكان الحادث على الفور، وأنه يتابع تطورات الوضع لاطلاع المحافظ به أولاً بأول، حيث يجري الآن مواصلة الجهود في اتخاذ ما يلزم حيال المصابين والضحايا.

ومن جهته، أوضح عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن أنه بعد انتهاء الأهالي من تشييع الجنازة بشرق النيل استقلوا سيارة ربع نقل للعودة وعند وصول المعدية إلى البر الغربي انزلقت السيارة أثناء نزولها من المعدية وسقطت في النيل، ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين (السائق واثنين بكابينة السيارة) حيث تم اتنتشال جثة أحدهما بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الاثنين الآخرين، فيما تمكنت من إنقاذ باقى ركاب السيارة وتم نقل المصابين بسيارات إسعاف لتلقى العلاج اللازم بمستشفى الفشن المركزي.

وكان العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن قد تلقي إخطارًا من أهالي قرية الفنت بوقوع سيارة نقل محملة بأكثر من 50 راكبًا من معدية بنهر النيل أمام قرية كفررويش أثناء تشييع جنازة أحد الأشخاص من قرية الفنت التابعه لمركز الفشن.

وعلى الفور، توجهت قوة شرطية إلى مكان الحادث حيث تبين من تحقيقات رجال الشرطة أنه أثناء قيام أهالي قرية الفنت بتشييع جنازة أحد الموتي في مقابر قرية الفنت بقرية كفر درويش المجاورة لها بعد صلاة الجمعة اليوم وبعد دفن المتوفي وأثناء العودة من الدفنة إلى قرية الفنت وأثناء انتقال سيارة نقل من سيارات تشييع الجنازة وعلى متنها أكثر من 50 شخصا من شاطيء نهر النيل إلى المعدية مالت الناحية الأخري للمعدية فسقطت السيارة النقل المحملة بالركاب في نهر النيل وتدخل وقفز عدد كبير من الركاب من السيارة قبل سقوطها في نهر النيل، وتمكن الأهالي المتواجدون على الشاطئ من انقاذ معظم ركاب السيارة من الغرق وتم انتشالهم من نهر النيل إلا أن سائق السيارة ويدعي غزال صلاح جلال واثنين من الركاب أحدهم تم انتشال جثته ويدعى إبراهيم أحمد كانا يجلسان بجواره لقيا مصرعهم غرقًا.​