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محافظ الإسكندرية يحيل مدير مستشفى أبو قير العام للتحقيق بسبب الإهمال

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محافظ الإسكندرية يحيل مدير مستشفى أبو قير العام للتحقيق بسبب الإهمال محافظ الإسكندرية يحيل مدير مستشفى أبو قير العام للتحقيق بسبب الإهمال

التحرير

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أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المدير الإداري لمستشفى أبو قير العام، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبته لإهماله في حق المرضى بقسم الطوارئ وزيادة أعداد المنتظرين من المرضى وطول وقت الانتظار، وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالقسم، بالإضافة إلى إحالة معاون المستشفى للتحقيق لإهماله في غرف الكهرباء والأكسجين بالمستشفى وعدم نظافة أجهزة الأكسجين بها.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الإسكندرية، إلى المستشفى وذلك للإطمئنان على توافر ومستوى كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، فضلاً عن التأكد من مستوى طاقم  المستشفى من مديرين وأطباء وتمريض وعاملين. 

على الفور كلّف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور على جميع المستشفيات وتوفير جميع احتياجات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية . لتقديم أفضل الخدمات للمرضى  والرعاية الكاملة لهم.

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التحرير

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