«المحامين» تسقط قيد 1200 عضو

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أعلنت لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إسقاط قيد 1200 محامٍ، خلال جلستها، التي عقدت أمس تحت رعاية النقيب سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صلاح صالح، عضو المجلس، ورئيس لجنة التنقية، في تصريحات صحفية، إنه بناء على عملية الفحص ومخاطبة الجهات الحكومية والمعنية؛ للتأكد والتثبت من صحة التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، قررت اللجنة إسقاط قيدهم من جداول النقابة.

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وأشار صالح، إلى أنه جار مخاطبة جميع النقابات الفرعية لإجراء فحص شامل لأوراق المقيدين في المحاكم الابتدائية على أنه سيتم البدء بفرعية السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وتأتي النقابات الأخرى تباعًا لمعرفة المحامين المخالفين والمؤمن عليهم بوظائف أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر.