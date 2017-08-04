بكري: الرئيس قال بعد 6 شهور الأوضاع هتتحسن.. لكنها بقت أصعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الجمعة، إن الشعب المصري له طاقة تحمل، مشدّدًا على أن حجم الأعباء المُلقاة على عاتق المواطنين أصبحت كبيرة للغاية.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «بالأمس رفع أسعار مياه الشرب، واليوم رفع سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام.. المواطن مسحوق، الطبقة المتوسطة سُحقت وأصبحت جزء من الطبقة الفقيرة».

شاهد أيضا

تابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد موعدًا من قبل وقال إنه بعد 6 أشهر الأوضاع ستتحسن، معلّقًا: «لكن الأوضاع الاقتصادية حقيقة أصعب بكثير جدًا من قدرة أي مواطن».