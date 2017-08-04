3 أسباب فنية تجعل «فرانكي» المدرب الأنسب للزمالك

التحرير

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ما أن أعلن الزمالك عن فسخ التعاقد مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، حتى تلقى مسئولو القلعة البيضاء العديد من السير الذاتية للمدربين من أجل قيادة الفريق الفترة المقبلة.

ووسط العديد من أسماء المرشحين التي ترددت، ظهر اسم البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، مدرب منتخب بلجيكا وأندرلخت السابق، والذي حضر إلى القاهرة مؤخرًا للتفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء وطلب الحصول على 65 ألف دولار شهريًا فضلًا عن أنه سيقوم باستقدام 3 مساعدين معه.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي، 3 أسباب تجعل فرانكي هو المدرب الأنسب للزمالك، خاصة وأن المدير الفني البلجيكي يفضل طريقة 5/1/2/2:

الدفاع

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اعتماد المدرب البلجيكي على 5 لاعبين في الخط الخلفي – ظهيرين و3 مدافعين – يزيد من الصلابة الدفاعية للزمالك الذي ظهر دفاعه بأسوأ مستوياته الموسم الماضي، خاصة مع وجود محمد مجدي الذي يمكنه آداء دور الليبرو والتقدم للأمام في حالة الهجوم، وبالتالي فإن أسلوب فرانكي قد يُحسن من مستوى الزمالك دفاعيًا.

الأجنحة

لايعتمد «فرانكي» على الأجنحة في طريقة لعبه، وإنما صناع الألعاب، حيث يدفع بلاعبين في هذا الجانب، قد يميل أحدهم للطرف أحيانًا حسب ظروف اللعب لكنه لايقوم بدور الجناح، وهو أمر يُفيد الزمالك الذي لايملك أجنحة بالمعنى الصحيح لهذا المفهوم، فالزمالك لايوجد فيه لاعب جناح يقوم بالدور الدفاعي بشكل جيد وفي نفس الوقت يتواجد في الـ18 كمهاجم لخلق الزيادة الهجومية للفريق في حالة الهجوم، وبالتالي فإن طريقة فرانكي ستكون مناسبة خاصة وأنه يعتمد على رأسي حربة، وبالتالي فإن الزيادة ستكون موجودة إلى حد ما داخل منطقة جزاء المنافسين.

الكرات الطويلة

على مدار مسيرته التدريبية يعتمد فرانكي على الكرات الطولية للاعب "محطة" في الهجوم يتسلم الكرة ويحافظ عليها لحين وصول الإمدادات من زملائه في العمق وعلى الأطراف، ولطالما اشتكى جمهور الزمالك من ضعف قدرة لاعبي الوسط في الفريق الأبيض على بناء الهجمة والتدرج بالكرة من الخلف للأمام، وبالتالي، فإن طريقة فرانكي ستجنب الزمالك هذه الأزمة وتجعله يتداركها من خلال إرسال الكرات الطولية للاعبي الخط الأمامي.