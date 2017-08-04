عمومية الأولمبي توافق على لائحة النظام الأساسي بنسبة 88.76%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الأولمبي السكندري، لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي عقب اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية في الاندية المصرية للتصويت علي اللائحة الخاصة بالنادي بعدما حضر 5514 عضوًا الاجتماع الأول للعمومية، حيث جاء عدد الأعداد الصحيحة 5434 وعدد الأصوات الباطلة 8.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية حرصهم على تقرير مصيرهم والتصويت بالموافقة على اللائحة الخاصة التي تم اعدادها بواسطة مجموعة من أبناء النادي بنسبة 88.67% .

شاهد أيضا سعد سمير يغيب عن مواجهة سموحة بكأس مصر مصدر يكشف لـ«التحرير» حقيقة عرض الشيخ السويسري «ابن الأهلي المرشح لرئاسة الزمالك ».. معلومات لا تعرفها عن أحمد سليمان

ووافق على اللائحة عدد 4889 فيما رفضها عدد 545، وبذلك تم اعتماد اللائحة المُعدة من قبل مجلس إدارة نادي الأولمبي.