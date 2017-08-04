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عمومية الأولمبي توافق على لائحة النظام الأساسي بنسبة 88.76%

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اعتمد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الأولمبي السكندري، لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي عقب اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية في الاندية المصرية للتصويت علي اللائحة الخاصة بالنادي بعدما حضر 5514 عضوًا الاجتماع الأول للعمومية، حيث جاء عدد الأعداد الصحيحة 5434 وعدد الأصوات الباطلة 8.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية حرصهم على تقرير مصيرهم والتصويت بالموافقة على اللائحة الخاصة التي تم اعدادها بواسطة مجموعة من أبناء النادي بنسبة 88.67% .

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ووافق على اللائحة عدد 4889 فيما رفضها عدد 545، وبذلك تم اعتماد اللائحة المُعدة من قبل مجلس إدارة نادي الأولمبي.

الجمعية العمومية للأوليمبيالجمعية العمومية للأوليمبيالجمعية العمومية للأوليمبيالجمعية العمومية للأوليمبيالجمعية العمومية للأوليمبيالجمعية العمومية للأوليمبي

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