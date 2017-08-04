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«البدري» يدرس الدخول في معسكر مُغلق استعدادًا لسموحة

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«البدري» يدرس الدخول في معسكر مُغلق استعدادًا لسموحة «البدري» يدرس الدخول في معسكر مُغلق استعدادًا لسموحة

التحرير

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة.

وتحدث البدري مع جهازه المعاون أحمد أيوب، المدرب العام، وسيد معوض، المدرب المساعد، حول إقامة معسكر مساء يوم الإثنين في برج العرب، على أن يختتم الفريق تدريباته يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة سموحة.

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ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني قراره الرسمي خلال الساعات المقبلة حول دخول معسكر مغلق في برج العرب قبل لقاء الفريق الساحلي بـ"48 ساعة".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نصف نهائي مسابقة كأس .

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التحرير

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