«التحرير» تكشف.. لهذه الأسباب الأهلي يقترب من التعاقد مع «متولي»

التحرير

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أسفرت الجلسة التي عقدها حسام البدري، المدير الفني للأهلي مع عصام سراج، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء عن الاستقرار حول أسماء المدافعين التي سبدأ التفاوض معهم بصورة رسمية.

وعقد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة منذ قليل مع حسام البدري، لمعرفة قراره النهائي حول هوية المدافع الذي يرغب الجهاز الفني للفريق التعاقد معه.

وجاء اسم الثنائي محمود عزت مدافع سموحة ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع وجود أحمد دويدار مدافع الزمالك الأسبق كأختيار أخير.

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وعلم «التحرير» أن عدم القدرة على قيد «عزت» في القائمة الإفريقية بسبب مشاركته مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية قلص فرص إنضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

كما فضل «البدري» عدم التسرع في قيد دويدار صاحب الـ 29، بسبب سن اللاعب الكبير ، فضلًا عن أنه لم يشارك بأي مباريات بصورة مستمرة خلال الفترة الماضية الأمر الذي يقلق الجهاز الفني،في ظل احتياجهم للاعب جاهز فنيًا وبدنيًا.

وأصبح محمود متولي لاعب الإسماعيلي صاحب الـ25 عامًا الاختيار الأول لحسام البدري للتعاقد معه، وأبلغ مدير التعاقدات للمارد الأحمر، «البدري» أنه ينتظر فقط عودة اللاعب من السعودية، بسبب مشاركته مع الإسماعيلي في دورة تبوك الودية.