هل يهدد الاحتراف الخارجي مسيرة البدري في الأهلي؟ (تقرير)

التحرير

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في الوقت الذي يسعى فيه النادي الأهلي للمنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، إضافة إلى الموسم المقبل، وقيامه بتدعيم صفوفة بلاعبين جدد، تأتي عروض الاحتراف التي تنهال على لاعبي الفريق لتصبح شبحًا، يهدد مسيرة القلعة الحمراء ومديره الفني حسام البدري في حصد الألقاب.

وفي ظل رغبة حسام البدري في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية، يبقي هو ومجلس الإدارة في موقف حرج في ظل رغبة عدد من هؤلاء اللاعبين في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ويخشى البدري التفريط في هؤلاء اللاعبين خوفًا من تدهور نتائج الفريق والتأثير على مسيرته في قيادة القلعة الحمراء، كما حدث في صفقة أحمد حجازي مدافع الفريق المعار إلى ويست بروميتش الإنجليزي مقابل مليون يورو لمدة عام واحد، وحسمت رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي رحيله عن القلعة الحمراء، وبالاستغناء عن حجازي وعدم وجود بديل حتى الآن لتعويض غيابه أصبح الفريق يواجه أزمة في الناحية الدفاعية ظهرت جليًا خلال مباراة القمة الأخيرة بعد إصابة سعيد سمير وخروجه، واضطرار البدري إلى الدفع بمحمد نجيب المصاب لعدم وجود بدائل أخرى، وهو ما يحاول مسؤولو القلعة الحمراء حلها بالتعاقد مع مدافع خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد الإفريقي.. ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز عروض الاحتراف التي تهدد مسيرة القلعة الحمراء:

مؤمن زكريا:

طلب مؤمن زكريا الرحيل عن صفوف الفريق والسماح له بالاحتراف في نادى الفيصلي السعودي، الذى طلب استعارته موسمًا واحدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغم غضب البدري من موقف زكريا ورفضه رحيله، خاصة أنه مقيد في القائمه الإفريقية للفريق إلا أن اللاعب ما زال مصرًا على الرحيل، خاصة أنها ليست المرة الأولى، التى يرفض فيها النادى احترافه، فيما تم السماح للمدافع أحمد حجازي بالانتقال للدورى الإنجليزي.

عمرو جمال:



تقدم مسئولو نادي بيدفيست الجنوب إفريقي بعرض رسمي للنادى الأهلى يطلب استعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر في الموسم المقبل مقابل 300 ألف دولار يحصل عليها، وطلب عمرو جمال الموافقه على رحيله مع تضاؤل فرص مشاركته مع الفريق الأحمر هذ الموسم بعد التعاقد مع وليد أزارو ووجود جونيور أجاي.

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ويبقي موقف البدري واضحًا، وهو رفضه رحيل أى لاعب مسجل فى قائمة الفريق الإفريقية بعد رحيل أحمد حجازي لويست بروميتش الإنجليزي على غير رغبته.

سعد سمير:

تلقى المدافع الدولي سعد سمير عرضًا شفهيًا من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية حاليًا بعد رحيل أحمد حجازي، وهو ما يصعب على الإدارة الموافقة على رحيل سعد في الوقت الحالي.

أحمد الشيخ

أحمد الشيخ الذي قرر الأهلي عودته بعد انتهاء إعارته لنادي المقاصة لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد رحيل إيفونا ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه وإجهاد عبدالله السعيد إلا أن مقربين من اللاعب أكدوا أن أحد أندية الدوري السويسري طلبت، ضم أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسبما كشف المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن العرض يقدر بـ250 ألف دولار نظير إعارة الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، كما تضمن العرض حق الشراء النهائي للنادي السويسري بعد انتهاء الإعارة مقابل مليون و500 ألف دولار، وهو ما يضع البدري في ورطة حال تمسك اللاعب بالرحيل.