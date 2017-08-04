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بعد زيادة أسعارالتذاكر.. رئيس "النقل العام": هدفنا تحسين مستوى الخدمة

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مصراوي Masrawy

بعد زيادة أسعارالتذاكر.. رئيس "النقل العام": هدفنا تحسين مستوى الخدمة

09:55 م الجمعة 04 أغسطس 2017

كتب- عايدة رضوان:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام تخضع للدراسة منذ 2007، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الزيادة هو تحسين مستوى الخدمة للجمهور.

وأوضح علي، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة، أن زيادة أسعار التذاكر جاءت لارتفاع تكلفة التشغيل، خاصةً عقب الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن" الهيئة لا تحصل على سولار مدعم بل تشتريه بـ 3.65 جنيه زيها زي باقي المواصلات" .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: "إحنا نفسنا نخلي التذكرة ببلاش، مراعاةً لظروف جمهور النقل العام لأنهم من البسطاء، لكن لاقينا إن مستوى الخدمة بيتأثر فاضطرينا نزودها في أقل الحدود".

وتابع: "إحنا عندنا 3 آلاف أتوبيس، بتحتاج قطع غيار مستوردة نظرًا لأن كل أتوبيسات قطاع الهيئة مستوردة، والمنح اللي بتيجي بتكون من غير قطع غيار، ودي تكلفة كبيرة علينا".

وقررت هيئة النقل العام بالقاهرة، اليوم الجمعة، رفع قيمة تذاكر أتوبيس هيئة النقل العام، 50 قرشًا على جميع خطوطها، ليصبح ثمن تذكرة الأتوبيس الأحمر 150 قرشًا، والأزرق 250 قرشًا.

وسريعًا، تمكنت الهيئة من طبع التذاكر الجديدة فئة 250 قرشًا، ووزعتها على أتوبيسات الهيئة صباح اليوم، لكنها لم تطبع التذاكر فئة 150 قرشًا حتى الآن.

وألزمت الهيئة "الكمسارية" بتوزيع التذاكر فئة جنيه مع قطع تذكرة بـ 50 قرشًا على الركاب، كمحاولة لتسيير الحركة لحين طبع التذاكر الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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