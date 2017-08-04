تكثيف أعمال البحث عن الإرهابي الهارب بإسنا.. ومصدر أمني: المتهمان خططا لارتكاب مجزرة

الأقصر - محمد محروس:

تكثف أجهزة الأمن في محافظة الأقصر جهودها لضبط المتهم الهارب، الذي شارك في وآخر في الهجوم الإرهابي على دورية أمنية متحركة في مدينة إسنا جنوب المحافظة، مساء الخميس، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 مدنيين آخرين.

وقال مصدر أمني، لـ "مصراوي"، إن قوات الشرطة أغلقت جميع مخارج المدينة بعد وقوع الحادث، وكثفت أعمال البحث عن المتهم الهارب في المناطق الجبلية المتاخمة لمدينة إسنا، وفي المناطق التي من المرجح أن يكون مختبئًا بها.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن واصلت استجواب المتهم المقبوض عليه بهدف الحصول على معلومات حول الجماعة التي ينتمي لها.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين خططا لارتكاب مجزرة "لولا لطف الله ويقظة رجال الشرطة وبسالة أهالي مدينة إسنا الذين شاركوا رجال الأمن في مطاردة المتهمين حتي تم القبض على أحدهما".

وشهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء الخميس، حادث إطلاق نار من قبل إرهابيين اثنين على كمين أمني متحرك أثناء استيقافهما حال استقلالهما لسيارة نقل، أسفر عن استشهاد أمين الشرطة محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤول أمني إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزائن، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وحزام ناسف، وقنبلة يديوية معدان للانفجار، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.