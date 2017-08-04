بالصور.. "عامر" يفتتح مهرجان "فنون السمسمية الأول" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الجمعة، مهرجان "فنون السمسمية" الأول، دورة الراحل حسن أبو صالح بقصر ثقافة محافظة بورسعيد، والذي يقام في الفترة من 4 وإلى 8 أغسطس، في إطار الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وستنطلق عروض المهرجان للجمهور بالساحات المفتوحة بحي المناخ، وحديقة التاريخ، والمسرح المفتوح أمام مجمع المطاعم بمنطقة الكورنيش، ونادي ستاد بورسعيد، ونادي الصيد، ونادي السلام البحري ببورفؤاد.

ويشارك في الدورة الأولى للمهرجان فرق الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس للآلات الشعبية، ومن خارج الإقليم تشارك فرقة القصير للآلات الشعبية من إقليم جنوب الصعيد، وفرقة المطرية للآلات الشعبية من إقليم شرق الدلتا الثقافي، كما تشارك بعض الفرق المستقلة من محافظات القناة، وهي فرقة جمعية محبي تراث السمسمية من السويس بقيادة الفنان سيد كابوريا، وفرقة الإسماعيلية لتراث السمسمية بقيادة الفنان رضا قنديل، وتشارك من بورسعيد فرق شباب النصر، وشباب بورسعيد وفرقة صوت البحر لتراث السمسمية.

حضر حفل الافتتاح ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة، ومحبي تراث السمسمية.