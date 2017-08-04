الصومال: مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة

مقديشو - (أ ش أ):

ذكرت الشرطة الصومالية أن شخصين على الأقل لقيًا مصرعهما وأصيب 5 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في شارع كبير في العاصمة الصومالية، مساء الجمعة، بعد ساعات من تأكيد الجيش الأمريكي أن الغارة الجوية الأخيرة أسفرت عن مصرع قائد متطرف من حركة الشباب متهم بالتخطيط وشن الهجمات في مقديشو.

وقال محمد حسين، المسؤول بالشرطة الصومالية - بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانفجار وقع على طريق مكة المكرمة في مقديشو، وأن الهدف المحدد كان مجهولاً.

وأضاف حسين أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب قصوى بعد أن هددت حركة الشباب بشن هجوم محتمل، وتم إغلاق معظم الطرق الرئيسية في مقديشيو وتم تفتيش السيارات من قبل الجنود.

وأكد الجيش الأمريكي في وقت سابق من اليوم أن قائد حركة الشباب على محمد حسين لقي مصرعه في غارة جوية في نهاية، الأسبوع الماضي، جنوب الصومال.

وغالبًا ما تستهدف حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرًا لها العاصمة الصومالية في شن هجمات تفجيرية قاتلة في مناطق بارزة مثل الفنادق ونقاط التفتيش العسكرية.