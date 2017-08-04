"الصيادلة" يحددون 4 مطالب لإنهاء اعتصامهم

كتب - أحمد جمعة:

واصل أعضاء نقابة الصيادلة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، داخل مقر نقابتهم بجاردن سيتي؛ احتجاجا على استمرار بيع الأدوية بسعرين.

وقال الصيادلة في بيان اليوم الجمعة: "لم يعد هناك طريق أمامنا غير الاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول تحقق مطالب الصيادلة ، فقد فاض الكيل بصيادلة مصر ودمرت المهنة وشُوَه دور الصيدلي تمامًا أمام المجتمع وهو الذي كان لا يزال خط الدفاع الأول للمريض المصري فبعد القرار الوزاري رقم 23 والذي جاء بتسعيرة جديدة في ديسمبر الماضي".

وأضافوا: "لأول مرة في مصر أصبح هناك سعرين للدواء مما جعل الصيدلي في مواجهة المريض مما نجم عنه العديد من المشكلات والتي كان أخرها وفاة مساعد صيدلي بسبب مشاحنة علي سعر الدواء".

وحدد الصيادلة 4 مطالب لإنهاء اعتصامهم هي:

1- رفض استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والدعوة إلي توحيد الأسعار وفقًا لأخر تسعيرة جبرية صادرة من الإدارة المركزية.

2- المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية.

3- المطالبة للعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات.

4- المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكدت نقابة الصيادلة أن الاعتصام مفتوح لحين حقيق كل هذه المطالب.