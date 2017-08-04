تقرير أممي يرصد ارتفاع معدل وفيات المهاجرين من المكسيك إلى أمريكا

برلين - (د ب أ)

ارتفع عدد الموتي بين المهاجرين خلال محاولتهم عبور الحدود من المكسيك الى الولايات المتحدة بنسبة 17 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 232 حالة وفاة بين المهاجرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 204 حالات وفاة سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير المنظمة إلى أنه تم توثيق خمسين جثة اكتشفت في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة سجلت في أي شهر حتى الآن من هذا العام، وقد عثر على هذه الجثث عبر المنطقة الحدودية بولاية تكساس الأمريكية، ومن بينها عشر جثث لمهاجرين لقوا حتفهم داخل شاحنة الأسبوع الماضي، وآخرين في المناطق الصحراوية بولاية اريزونا.

وقالت جوليا بلاك من مشروع المهاجرين المفقودين، ومقره برلين ، استنادا إلى مركز تحليل البيانات التابع للمنظمة الدولية للهجرة: "هذه الأرقام مقلقة خاصة فيما يتعلق بالنظر إلى أنه وفقا للأعداد التي أعلنتها دوريات حرس الحدود الأمريكي، يبدو أن عددا أقل من المهاجرين تمكن من العبور إلى داخل الولايات المتحدة في عام 2017".

وقالت بلاك في بيان إن :"دوريات حرس الحدود الأمريكي ألقت القبض على 024.140 مهاجرا بين يناير ويونيو 2017، ويمثل هذا الرقم نصف العدد المسجل في الأشهر الستة الأولى من عام 2016".

ويشير تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العديد من وفيات المهاجرين في المنطقة لا يتم الإبلاغ عنها، وأنه من المرجح أن العدد الفعلي للوفيات من بداية العام الحالي وحتى الآن أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات.