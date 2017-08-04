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الزراعة: سنصدر الحمير للصين وفيتنام وتايلاند

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الزراعة: سنصدر الحمير للصين وفيتنام وتايلاند الزراعة: سنصدر الحمير للصين وفيتنام وتايلاند

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قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك دولًا تنتظر تصدير الحمير من إليها، بعد موافقة دار الإفتاء على ذلك.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، أن من ضمن هذه الدول الصين، وفيتنام، وتايلاند، مشيرًا إلى أنه لن يتم تصديرها إليها في الوقت الحالي، وستكون هناك خطوات أولية لذلك، أبرزها مخاطبة مصر لتلك الدول لمعرفة شروطها الحجرية والبيطرية، لضمان قبول شحن الحمير المصدرة، وعدم رفضها وإرجاعها مرة أخرى.

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وكان اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد أعلن أن الهيئة لا تُمانع في تصدير الحمير والبغال، حيث إنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتصديرها سيدر عملة صعبة للبلاد، مضيفًا أن تعدادها بلغ 1.3 مليون رأس خيول ومليون رأس حمار.

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التحرير

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