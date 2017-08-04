كلية الإعلام: الدكتور المتهم بالتحرش موقوف عن العمل ومحال لمجلس تأديب

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قالت الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة ، أن مجلس الكلية قرر إيقاف الأستاذ بالكلية، ياسين لاشين، عن العمل منذ إبريل الماضي؛ للتحقيق معه، وأنه محال حاليا لمجلس تأديب.

ودشن عدد من طلاب وخريجي الكلية، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم "حاكموا_ياسين_لاشين"، بعدما تداول تسجيل صوتي منسوب له يهدد فيه إحدى الطالبات، طالبًا منها التصوير عارية.

وأكدت "جيهان"، عبر الصفحة الرسمية للكلية على "فيسبوك"، أنه ستكتب مذكرة حول الواقعة المتداولة حاليا على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وإرسالها للدكتور رئيس الجامعة لضمها لملف التحقيق فى مجلس التأديب.

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وفى المقابل ، نفى الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، فى تصريحات له ، ما نسبته صفحات لمستخدمي موقع "فيسبوك"، إليه من تحرشه اللفظي بإحدى الفتيات ومطالبتها بكتابة تقرير على نفسها والتصوير نفسها عارية، موضحا أنها ادعاءات وافتراءات.

يذكر أن "لاشين" اتهم في 7 أبريل الماضي بالرشوة، وأمر رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، بإحالته لإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.