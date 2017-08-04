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غدًا.. «باسم علي» يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

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غدًا.. «باسم علي» يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية غدًا.. «باسم علي» يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

التحرير

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تأكد لحاق باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمواجهة سموحة في لقاء الفريقين بمسابقة كأس .

وكان باسم علي قد تغيب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية وتم استبعاده من لقاء الأهلي الأخير أمام الفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في الفخذ.

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ويشارك باسم علي في تدريبات الفريق الجماعية غدًا السبت بعد تماثله الشفاء ومنحه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لفريق القلعة الحمراء بقيادة خالد محمود بالمشاركة من جديد في التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر.

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التحرير

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