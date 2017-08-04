مران الزمالك| تأهيل «إبراهيم» وتقليل الحمل البدني استعدادًا للمصري

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عقد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي شهده ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بفرع النادي بميت عقبة تحدث يحيى فيها عن أهمية لقاء المصري بالكأس وضرورة الفوز لإسعاد الجماهير.

وطالب المدير الفني جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم في لقاء المصري بنصف نهائي كأس مصر والمقرر له الثلاثاء المقبل.

وواصل محمد ابراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك، تدريباته التأهيلية في صالة الجيمنازيوم‫؛‬ تحت إشراف عمرو مطراوي أخصائي التأهيل‫؛‬ وذلك علي هامش المران الجماعي.

يأتي ذلك من أجل تجهيزه‫؛‬ بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وهي عبارة عن شرخ في وجه القدم.

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وأدى الثلاثي‬ أيمن حفني وإتشيمبونج وأحمد أبو الفتوح‫، لاعبا الأبيض‬ تدريبات تاهلية، استعدادا لمواجهة المصري وقام الثلاثي بعمل تدريبات تأهيلية علي مرحلتين الأولى بالجري حول الملعب‫؛‬ ثم التأهيل بحمام السباحة.

وخفف طارق يحيي المدير الفني للفريق الحمل البدني للاعبين خلال المران، خوفا على لاعبي الفريق من الإرهاق والإصابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء الُمقبل، على ملعب برج العرب، بنصف نهائي كأس مصر.