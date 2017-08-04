إسرائيل تسلم جثامين فلسطينيين تحتجزها منذ يوليو الماضي

تل أبيب - (أ ف ب):

سلمت إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، الجمعة، جثامين شبان قتلوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في يوليو الماضي، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له.

وقال الهلال في بيانه: "تسلمنا جثامين الشهيدين عبد الله طقاطقة ومحمد تنوح، ونحن بانتظار استلام جثماني الشهيدين عامر لطفي ورأفت حرباوي".

وقتل الفلسطينيون الأربعة في يوليو الماضي، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أو عقب تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، واحتجزت إسرائيل جثامينهم منذ ذلك الحين.

وقتل الأربعة في بيت لحم والخليل ورام الله خلال فترة الاحتجاجات العارمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين على التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى المسجد الأقصى في 14 يوليو وأزالتها بعد أسبوعين.

وقالت مصادر حقوقية أن إسرائيل لا تزال تحتجز جثامين تسعة فلسطينيين منذ سنوات.

وتنتهج إسرائيل سياسة احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين لأشهر وأحيانا لسنوات في ما تعده الجمعيات الحقوقية انتهاكا لحقوق الإنسان وعقاباً لعائلاتهم التي تلتمس دفنهم وإقامة عزاء لهم.