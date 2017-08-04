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5 وعود حكومية بعدم المساس بأسعار تذاكر النقل.. والنتيجة: زيادة

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مصراوي Masrawy

5 وعود حكومية بعدم المساس بأسعار تذاكر النقل.. والنتيجة: زيادة

08:33 م الجمعة 04 أغسطس 2017

إعداد - مصطفى المنشاوي:

"تحريك تذاكر وسائل النقل" خبر نفاه مسؤولو مرات عديدة ثم تفاجئ المواطنين بتطبيقه.

واتخذت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، قرارًا برفع قيمة تذاكر أتوبيس النقل، 50 قرشًا على جميع خطوطها، ليصبح ثمن تذكرة الأتوبيس الأحمر 150 قرشًا، والأزرق 250 قرشًا.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية أبرز وعود الحكومة خلال 9 أشهر الماضية:


 7 نوفمبر 2016.. وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو أو السكك الحديدية، أو النقل العام

1

22 مارس 2017.. النقل العام بالقاهرة: لا نية لزيادة أسعار تذاكر الأتوبيسات الفترة الحالية

2

 4 أبريل 2017: الحكومة: لا زيادة بأسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

3

29 يونيو2017.. وزير النقل: لا نية لزيادة تذاكر المترو والسكة الحديد بعد تحريك سعر الوقود

4

 1 يوليو 2017.. الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات والمترو في الوقت الحالي

5

النتيجة:

23 مارس 2017: زيادة سعر تذكرة المترو جنيه لتصبح 2 جنيهًا.

4 أغسطس 2017: زيادة سعر تذكرة النقل العام نصف جنيه ليصبح 2.5 جنيه.

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مصراوي Masrawy

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