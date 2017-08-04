مدير الحماية المدنية: حريق الفجالة التهم 15 محل دون إصابات (فيديو)

كتب - فتحي سليمان:

قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إن رجال المطافئ أخمدوا نيران اشتعلت في 15 محلًا وكشك بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، فجر اليوم الجمعة، واستمرت عمليات الإطفاء عدة ساعات حتى انتهت مرحلة التبريد ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى المحلات المجاورة.

ونفى عبد الظاهر، في تصريحات خاصة لمصراوي، تجدد النيران مرة أخرى منذ قليل مشيرًا إلى أن بلاغًا ورد من الأهالي بتصاعد ألسنة اللهب في المحلات المحروقة فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتبين تصاعد أدخنة من أحد المكاتب المشتعلة في حريق الفجر دون تجدد النيران مرة أخرى.

أشار عبد الظاهر، إلى عدم وجود إصابات جراء الحريق، وأن الخسائر مادية فقط.

تلقت غرفة النجدة، بلاغًا بنشوب حريق في أحد العقارات وبعض المحال التجارية بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، فأمر اللواء عبد الظاهر بانتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.