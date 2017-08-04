مصراوي Masrawy

تسجيل منسوب لأستاذ بـ"إعلام" يبتز طالبة جنسيًا.. وجامعة القاهرة تحيله للتحقيق 07:58 م الجمعة 04 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:أكد الدكتور سعيد الضو، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون البيئة والمجتمع، أن الدكتور ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة محال للتحقيق أمام مجلس تأديب الجامعة بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.وقال الضو، في تصريح لمصراوي، إن "لاشين" سبق أن أحاله الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة السابق في أبريل الماضي إلى التحقيق، وتم تحديد جلسة 31 يوليو الماضي أمام مجلس التأديب للبت في الاتهامات المنسوبة إليه.وأضاف الضو الذي يرأس مجلس تأديب الجامعة، أن مجلس التأديب لم يعقد جلسته بسبب أن "لاشين" كان يخضع للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات. مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس سيحدد جلسة عاجلة للتحقيق مع "لاشين" يعد التأكد من خروجه من المستشفى.ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون البيئة والمجتمع إلى أن المجلس سيفحص المستندات المقدمة إليه والتسجيلات المنسوبة له، وإذا ثبتت صحتها سيلقي الجزاء الذي يحدده القانون.وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيل صوتي منسوب للأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، أظهر قيامه بمساومة فتاة وإحبارها على ممارسة الجنس.ونشرت إسراء المهدي، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، التسجيل واتهمت فيه لاشين باغتصاب طالبة وممارسة الرذيلة داخل مقر حزب سياسي وإجبارها على التصوير عارية.وقالت مهدي، إن قضيه ياسين لاشين سيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، في مؤتمر صحفي، لم تعلن موعده، مؤكدة أن ما نشر ما هي إلا جزء بسيط من ملف كامل من فساد ياسين لاشين.وذكرت أنها ستتقدم ببلاغ، السبت الموافق 5 أغسطس، للنائب العام، المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حزب 30 يونيو، بممارسه الرذيله داخل مقر حزب سياسي واغتصاب طالبه وتصويررها عارية.وفى أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.وفى أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.كما أعلنت عميدة كلية الإعلام حينها، الدكتورة جيهان يسري، في مذكرة رسمية لرئيس الجامعة، تحويل الموضوع للتحقيق.وأكدت في المذكرة الموجهه لرئيس الجامعة:" الدكتور ياسين لاشين قام بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية واتهامهم اتهامات باطلة، فضلا عن ما قام به من تجازوات مع طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".كان عدد من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بشكوى ضد أستاذ "المادة الإعلامية بلغة الأجنبية" ، ياسين لاشين، بابتزاز الطلاب وإجبارهم على شراء هدايا له مقابل نجاحهم.وحاول "مصراوي" الاتصال بالدكتور ياسين لاشين أكثر من مرة، لكنه لم يستجب للهاتف، كما كرر الموقع الاتصال بالدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام للتعليق على ما يتم تداوله، لكنها لم تسجب للهاتف هي الآخرى.

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