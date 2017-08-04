البيت الأبيض تحت الصيانة.. وترامب في عطلة لـ 17 يومًا

واشنطن - (د ب أ)

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إلى منتجع الجولف في نيوجيرسي 17 يوما.

ويغادر ترامب واشنطن لفترة طويلة حيث يواجه البيت الأبيض شبح التحقيق الروسي وتداعيات الجهود الفاشلة الرامية الى تجديد تشريع الرعاية الصحية.

وأمضى ترامب ساعاته الاخيرة في واشنطن فى زيارة لمسؤولي الطوارئ لبحث تهديد موسم الاعاصير الصيفية كما اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتعد رحلة ترامب الى نادي الجولف فى بادمينستر هى الاخيرة في سلسلة من الزيارات التي قام بها الى الممتلكات التي تديرها شركاته، بما في ذلك منتجع مار - ايه لاجو فى فلوريدا ونادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا.

تتزامن رحلة ترامب مع إجراء تجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل الرئيس وموظفوه، بما في ذلك تركيب نظام تكييف جديد وأعمال الصيانة الأخرى.

وأكد البيت الابيض أن ترامب بحاجة الى المغادرة بسبب التجديدات وسيواصل العمل فى نيو جيرسي.