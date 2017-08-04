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غدا.. «طاهر» يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض لائحة الأهلي الأساسية

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غدا.. «طاهر» يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض لائحة الأهلي الأساسية غدا.. «طاهر» يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض لائحة الأهلي الأساسية

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يعقد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة ظهرً غد السبت، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويستعرض رئيس الأهلي في المؤتمر لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر اعتمادها؛ تمهيدًا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي الأهلي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري.

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ويجيب طاهر خلال المؤتمر على الاستفسارات بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بالأهلي، وأوجه الاختلاف بينها وبين اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ولماذا حرص الأهلي على إعداد لائحته الخاصة.

ويشير إلى أن الدعوة مفتوحة لكافة الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لحضور المؤتمر الصحفي.

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التحرير

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