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عبد الحفيظ: حان وقت عودة «كأس مصر» لدولاب بطولات الأهلي

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عبد الحفيظ: حان وقت عودة «كأس مصر» لدولاب بطولات الأهلي عبد الحفيظ: حان وقت عودة «كأس مصر» لدولاب بطولات الأهلي

التحرير

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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء أغلقت صفحة البطولة العربية بحلوها ومرها، وبات تركيز الفريق منصب فقط على مواجهة سموحة يوم الأربعاء المُقبل في قبل نهائي كأس .

وقال عبد الحفيظ لـ«التحرير»: "نتطلع بكل إصرار وعزيمة وإرادة معروفة عن النادي الأهلي لبطولة كأس مصر وكيفية إعادة تلك البطولة إلى دولاب البطولات بالقلعة الحمراء من جديد بعد أن غابت عنا لعدد من السنوات".

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وأضاف عبد الحفيظ، "حتى ونحن نخوض بطولة الدوري، نبحث عن الحفاظ عليه والفوز به كنا نُفكر في كأس مصر، ونتساءل لماذا وكيف غابت عن النادي الأهلي هذا العدد من السنوات، لذلك لن نفرط ابدًا ولن نتنازل عن الفوز به رغم صعوبة المواجهات وقوة المنافسين إلا أننا واثقين في قدراتنا ولاعبينا".

وأكمل مدير الكرة بالأهلي، "نريد أيضًا أن ننهي الموسم المحلي بهذه البطولة لأننا سندخل في فترة راحة ثم إعداد للموسم الجدي، الفوز بكأس مصر هذا الموسم أولوية وهدية أخرى بعد الدوري نسعى أن نقدمها لجماهير الأهلي العظيمة".

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التحرير

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