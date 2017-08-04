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نصبوا على 17 مواطنًا.. ضبط "جواهرجي" و3 من أسرته بالفيوم

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مصراوي Masrawy

نصبوا على 17 مواطنًا.. ضبط "جواهرجي" و3 من أسرته بالفيوم

07:40 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الفيوم - حسين فتحي:

وقع 17 مواطنًا من محافظتي الفيوم والقاهرة, ضحايا وقائع نصب تورط فيها صاحب محل مشغولات ذهبية وأسرته, أوهموا الضحايا بتحصيل نسب من الأرباح مقابل التجارة بأموالهم ومشغولاتهم الذهبية.

كان مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، تلقى العديد من البلاغات من مواطنين مقيمين بالمحافظة, وآخرين مقيمين في منطقة المطرية بالقاهرة، والزقازيق بالشرقية، بتعرضهم لعملية نصب من قبل "جواهرجي" وأسرته.

تبين من تحريات المقدم أحمد الصاوي، رئيس مباحث الأموال العامة, أن شخصًا يُدعى "م. م. ك" 56 سنة - جواهرجي، مقيم بمنطقة التفتيش في مدينة الفيوم, ومعه شقيقيه, وابن شقيقه جمعوا مبالغ مالية، بلغت قرابة 5 ملايين و800 ألف جنيه, و18 كيلو من الذهب بغرض تشغيلها في تجارة الذهب, ودفعوا أرباحًا لهؤلاء الضحايا لمدة 3 أشهر فقط, قبل أن يختفوا عن الأنظار.

ألقي القبض على المتهمين, وبعرضهم على نيابة قسم الفيوم قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات, وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.​

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