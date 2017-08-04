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العثور على رفات 40 مدنيا في الرمادي غربي العراق

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مصراوي Masrawy

العثور على رفات 40 مدنيا في الرمادي غربي العراق

07:38 م الجمعة 04 أغسطس 2017

العثور على رفات 40 مدنيا في الرمادي غربي العراق

بغداد/ القاهرة - (د ب أ)

كشف عمار نوري ، مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار العراقية اليوم الجمعة، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 مدنياً في الرمادي غربي العراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي عن نوري قوله إنه : "تم العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات 40 مدنيا في منطقة الطاش جنوب الرمادي".

وأضاف نوري، أن "الرفات كانت متفسخة(متحللة)، وعليها أثار طلقات نارية في منطقة الجمجمة"، مرجحا أن "يكون داعش قام بإعدامهم في عام 2015".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن رسميا الشهر الماضي انتصاره على تنظيم داعش في الموصل، التي كانت تعتبر أكبر معاقله الرئيسية في العراق، وذلك بعد قتال دام نحو تسعة اشهر.

يذكر أن مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، تم استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر 2015 ، إلا ان التنظيم لا يزال يسيطر على بعض الأراضي في العراق، ومن بينها مناطق جنوب وغرب الموصل.

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