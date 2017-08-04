أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الاتصالات الفلسطيني: نتعرض لأعنف هجوم إلكتروني منذ 6 سنوات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الاتصالات الفلسطيني: نتعرض لأعنف هجوم إلكتروني منذ 6 سنوات

07:35 م الجمعة 04 أغسطس 2017

وزير الاتصالات الفلسطيني: نتعرض لأعنف هجوم إلكتروني منذ 6 سنوات

علام موسى وزير الاتصالات الفلسطينى

رام الله - (أش أ):

كشف علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني أن فلسطين تتعرض لهجمات إلكترونية هي الأقوى منذ عام 2012 ما تسبب في تضرر خدمة الإنترنت لدى نحو 10 % من المشتركين، مشيرًا إلى أن الهجوم يستهدف بشكل مباشر مزودي خدمة الإنترنت في فلسطين، وهو مسيطر عليه حتى اللحظة".

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام أن فلسطين كانت تعرضت لهجوم مشابه إلى حد كبير في عام 2012، ولكن الآثار هذه المرة أقل بكثير بسبب استخلاص العبر وتحصين الشبكات الفلسطينية بأنظمة حماية متطورة قادرة على صد هذه الهجمات.

وأضاف أن الوزارة شكلت خلية لمتابعة تطورات الهجمات مع الشركات ذات العلاقة، وتتواصل على مدار الساعة مع شركات المزودة لخدمات الإنترنت، كاشفًا عن أن مصدر الهجوم من عدة دول أوروبية.

وأوضح أن القراصنة يعملون على إغراق شركات الإنترنت الفلسطينية بملايين الرسائل من أجل ضرب نظامها واختراقها بشكل مكثف وعال المستوى، وهذه الهجمات تتم في ساعات محددة، آخرها كان اليوم الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف أن الهجوم بدأ منذ ثلاثة أيام، ويعتمد استمراره على قدرة شركاتنا على التحمل وتبني الحلول الكفيلة بصد هذه الهجمات المتلاحقة والتي تفاوتت الأضرار المترتبة عليها من شركة إلى أخرى، فبعض الشركات تأثرت الخدمة لدى بعض مشتركيها من حيث انخفاض سرعة الإنترنت أو تعرض لانقطاع الإنترنت لفترة قصيرة.​

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين يصادق على قانون يشدد القيود على الإنترنت

    أخبار

  • "فارس الأحلام".. "طُعم" داعش لتجنيد الفتيات المراهقات

    أخبار

  • آلاف التايلانديين يطالبون بطرد مخادع أمريكي على الإنترنت

    أخبار

  • نائب الرئيس الأمريكي يخالف تعليمات للناسا خلال زيارته لمقر الوكالة

    أخبار

إعلان

63e728cbb9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين