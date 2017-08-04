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وزير خارجية الصين: بكين تبذل أقصى ما في وسعها لحماية النظام النووي الدولي

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية الصين: بكين تبذل أقصى ما في وسعها لحماية النظام النووي الدولي

07:33 م الجمعة 04 أغسطس 2017

وزير خارجية الصين: بكين تبذل أقصى ما في وسعها لحماية النظام النووي الدولي

وزير الخارجية الصيني وانج يى

بكين - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الصيني وانج يى، أن الصين تبذل أقصى ما في وسعها من جهود لحماية النظام النووي الدولي، وأنها ملتزمة التزامًا تامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بأن ذلك جاء خلال محادثة هاتفية أجراها، الجمعة، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية النووية الكورية.

وطبقًا للبيان أشاد جونسون بالدور الإيجابي الذي لعبته الصين إزاء هذه القضية، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه الشديد من التصعيد المستمر للوضع، معربًا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل فعال من خلال التفاوض في أقرب وقت ممكن.

وشدد وانج على التزام الصين بمبادئها ومواقفها من القضية داعيا جميع الأطراف الأخرى ذات الصلة إلى تحمل مسئولياتهم والوفاء بها.

وقال وانج إن مبادرة "المسار المزدوج" التي اقترحتها الصين والتي تدعو إلى أن تعلق أنشطتها النووية والصاروخية مقابل تعليق المناورات العسكرية الواسعة النطاق بين واشنطن وسول، وتساعد على تخفيف حدة الموقف وعلى تحقيق انفراجة في استئناف المحادثات، معربًا عن أمله في أن ينظر كل طرف بجدية إلى هذا الأمر ويستجيب للمبادرة بشكل إيجابي.

كان وانج أكد، أمس الخميس، على موقف الصين الثابت من القضية الكورية والتزامها بالعمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، مشددًا على أن مفتاح حل القضية يكمن في معالجة "المخاوف الأمنية المنطقية" للأطراف المعنية.

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