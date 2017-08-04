لإهمال أدى لوفاة مريض.. إحالة 15 طبيبًا وممرضًا بـ "طنطا الجامعي" للتحقيق

الغربية - مروة شاهين:

قرر الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا، اليوم الجمعة، إحالة 15 مدرسًا وطبيبًا وهيئة تمريض إلى مجلس التأديب الأعلى بالجامعة، لمسؤوليتهم عن واقعة إهمال طبي تسبب في وفاة طالب جامعي بعد حقنة بكيس دم من فصيلة مخالفة لفصيلته.

ترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقى رئيس الجامعة بلاغًا بوفاة "زكريا أمين - 22 عامًا"، ضحيةً للإهمال الطبي في مستشفى طنطا التعليمي، إثر إعطائه كيس دم من فصيلة خطأ، أدى إلى نزيف داخلي، دخل إثره في غيبوبة تامًا بعد أن كان بصحة جيدة، ويعاني فقط كسورًا إثر تعرضه لحادث بدراجته النارية.

كانت المفاجأة أن العقوبات التى تقررت من قبل اللجنة لا تتجاوز اللوم والخصم، وهو ما اعتبره رئيس الجامعة غير مناسب للإهمال الذي وقع بالفعل، وتسبب في وفاة المجني عليه، فضلاً عن ملابسات القضية التي كشفت عن عدم مبالاة وتقاعس وتقصير ثابت، فقرر إحالة القضية إلى مجلس التأديب الأعلى، والذي تعتبر أحكامه غير قابلة للطعن، وتصل العقوبات فيها إلى الفصل من الوظيفة.

ويتكون المجلس من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا رئيسًا، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ بكلية الحقوق.

وكان محمد أمين زكريا، شقيق المجني عليه، تقدم ببلاغين إلى قسم شرطة أول طنطا قيدا تحت رقم 12330 لسنة 2016م بنيابة أول طنطا، اتهم فيه مسؤولي المستشفى الفرنساوي بالتقصير والإهمال بعد إعطائه فصيلة دم A+ بخلاف فصيلته الأصلية O+ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة بغرفة العناية المركزة، كما أدى نزيف بمختلف أنحاء الجسد، ومياه على الرئة، وفشل كلوي، أسفر عن وفاته.