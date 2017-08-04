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سمير ولي الدين.. حذر ابنه من غدر «التمثيل» ومات كلاهما في عمر الأربعين

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سمير ولي الدين.. حذر ابنه من غدر «التمثيل» ومات كلاهما في عمر الأربعين سمير ولي الدين.. حذر ابنه من غدر «التمثيل» ومات كلاهما في عمر الأربعين

التحرير

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ترك لابنه السيرة الطيبة التي كونها طوال حياته الفنية بين "بلاتوهات" التصوير في السينما، وعلى خشبة المسرح، حيث كان يعمل بكل كد واجتهاد في سبيل الحصول على الأدوار الثانوية، ولم ينل من حظ ابنه شيء في النجومية، ولكنه زرع فيه القناعة، وصنع منه نموذجًا للنجم الذي كادت نجوميته أن تتخطى عظماء الكوميدية لولا رحيله في سن مبكر.

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سمير ولي الدين، هو ممثل أدوار أدوار ثانوية، اشتهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وولد في 10 اغسطس 1938، لأب أزهري، ثم اكتشفه عبد الرحمن الخميسي، وضمه إلى فرقته المسرحية، فشارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات مثل: "أصل وصورة، زيارة عراقية، شفيقة القبطية، درب العوالم"، ولكنه تألق أكثر في مسرحيتي "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد مشافش حاجة"، إذ جسد في الأخيرة شخصية "شاويش"، يبني عليه الفنان عادل إمام "إيفيهات" مضحكة في مشهد تفتيش منزله.

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رحلة شقائه في مجال التمثيل دفعته إلى توجيه النصح لابنه، الذي لطالما اصطحبه معه في أماكن التصوير والمسرح، إذ اشترط على "علاء" ألا ينصرف عن دراسته الجامعية، وأن يجعل من التمثيل وظيفة ثانية حتى لا تتحكم فيه المهنة، كما فعلت بأبيه، فلبى علاء رغبة والده، والتحق بكلية التجارة.

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المصادفة الغريبة أن علاء ولي الدين، رحل في نفس العمر الذي رحل فيه والده وهو الأربعين عامًا، إذ توفي "سمير" في 4 أغسطس 1978، وقت أن كان "علاء" يبلغ من العمر 15 عامًا، فتأثر كثيرًا برحيله، وحينما سأل عنه في أحد اللقاءات الإعلامية قال: "بابا مسبلناش ثروة فلوس استند عليها، سابلي ثورة حقيقية أهم بكتير، وهي حب الناس، وده اللي خلاني أوصل للي أنا فيه من نجومية".

وبحكم السيرة الطيبة التي تركها "سمير" بعد رحيله في سن الأربعين، استطاع "علاء" أن يحصل على أدوار ثانوية في المسرحيات بعد أن ذهب إلى أصدقاء والده وأخبرهم أنه نجل "سمير ولي الدين"، فمنحه المخرج بفرقة "المتحدين" التي كانت ينتمي لها والدها دورًا صغيرًا في مسرحية، والتي كانت أولى خطواته على طريق النجومية.

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التحرير

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