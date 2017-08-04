منعت من دخول «مصر» وفتحت النار على «وردة وأصالة»| مواقف أثارت الجدل حول ميادة الحناوي

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أثارت ميادة الحناوي الكثير من الجدل خلال حلولها ضيفة على برنامج "أراب وود"، الذي يذاع على قناة "روتانا" بسبب ردها حول رأيها على اتهام الفنانة أصالة بتهمة حيازتها المواد المخدرة في مطار بيروت، ولفتت إلى أنها تجهل تفاصيل ما حدث، وعلَّقت بكلمة لم توضح موقفها مما تردد حول أصالة، وقالت: "والله لا تعليق لأني ما باعرف ملابسات الموقف، والله ممكن ما عندي فكرة أبدًا عن الموضوع"، مما أثار غضب الكثيرين من جمهور الفنانة "أصالة" بسبب تلميح "الحناوي" عن إمكانية حيازتها مواد مخدرة بالفعل.

لم يكن ذلك الموقف الوحيد، الذي يثير الجدل حول المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

أصالة

وترجع تفاصيل الأزمة بين الثنائي بسبب آراء "أصالة" السياسية، والتى اعتبرتها "ميادة" خيانة لبلدها والنظام، الذي ساعدها في شفائها من مرض "شلل الأطفال"، وتطور الأمر لأزمة شخصية، حيث خرجت ميادة الحناوي خلال أحد الحوارات الصحفية وقالت: "أصالة قللت أدب معي كثيرًا وفي شكل لا يمكن أن يتصوره عقل.. هي تقول أحيانًا أريد أن أصالح ميادة.. وأحيانًا أخرى ميادة عظيمة.. ومن ثم لا تلبث أن تقول أنا لا أحب ميادة".

1- قرار طلاقها

بعد زواج استمر أكثر من عشر سنوات ظلت ميادة الحناوى خلالها تتحدث عن حبها الشديد لزوجها من السوري مهند، وتأكيدها أن الله عوّضها به عن سنين طويلة عاشتها محرومة من الحب الصادق النبيل، فاجأت ميادة الجميع بقرار انفصالها لدرجة لجوئها إلى المحاكم السورية لتحصل على الطلاق بطريق الخلع، مبدية تنازلها عن المقدم والمؤخر، واعتبرت "ميادة"، أن قرار زواجها من أكثر القرارات التى ندمت عليها، معتبرة أنه من الأخطاء التي ارتكبتها فيما أعلنت أنها غير نادمة على عدم الإنجاب.

ترحيلها من «مصر»

تم ترحيلها من مصر ووضعت على قائمة الممنوعين من دخول مصر لمدة 13 عامًا لاتهامها بالجاسوسية، واتهمت وقتها الفنانة "وردة" بأنها سبب إبعادها عن مصر، إلا أن اللواء نبوى إسماعيل، وزير الداخلية المصري السابق، قال في تصريحات سابقة إن ميادة تم ترحيلها من مصر بسبب "نهلة القدسي"، زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب، التي كانت تغير منها بشدة، إلا أن قرار المنع سقط في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

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حقيقة «مرضها» ونقص «وزنها»

صدمت جمهورها، بعد ظهورها في الفترة الأخيرة بإطلالات مختلفة كثيرًا عما كانت عليه، حيث فقدت الكثير من الوزن، وبدت نحيلة للغاية، لكنها طمأنت جمهورها على صحتها، مشيرة إلى أنها لا تعاني من أي أمراض، وأن حالتها الصحية جيدة للغاية.

اتهامها بإفساد علاقة «بليغ» بـ«وردة»

أزمة كبيرة اشتعلت بين النجمتين "الحناوي" و"وردة" بسبب الموسيقار الراحل بليغ حمدي، حيث كشفت الفنانة وردة بأنها كانت سببًا في طلاقها منه، وذلك لرغبتها في تقديم أغنية "مش عوايدك" التي قدمها بليغ لها، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينهما والطلاق بعدها.

من جهه أخرى اتهمتها "ميادة" بأنها السبب في منعها من دخول مصر، وذلك بمساعدة من السيدة نهلة زوجة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، ولكن "وردة" نفت تلك الاتهامات.