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بالفيديو- جدل في "عبد المنعم رياض" بعد زيادة أسعار تذاكر النقل العام

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مصراوي Masrawy

- جدل في "عبد المنعم رياض" بعد زيادة تذاكر النقل العام

06:50 م الجمعة 04 أغسطس 2017

أسعار تذاكر النقل العام

كتب- عبد الله قدري:

تصوير- عمر جمال:

قال محمد عبد الفتاح، مدير محطة عبد المنعم رياض (2)، إن أسعار تذاكر هيئة النقل العام تم رفعها ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، 50 قرشًا على جميع الخطوط، ليصبح ثمن تذكرة الأتوبيس الأحمر 150 قرشًا، والأزرق 250 قرشًا.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لمصراوي، أن القرار جاء بالتنسيق مع محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر التذكرة سيتبعه تطوير في الأتوبيسات وإدخال خدمة "الواي فاي"، وإدخال بعض التحسينات في صيانة الحافلات. وأكد عبد الفتاح أن المواطنين لم يعترضوا على القرار، واستوعبوا الزيادة بشكل جيد.

من جانبه، قال جمال محمد مفتش بهيئة النقل العام، إنهم فوجئوا بقرار الزيادة، حيث أنه لم يتم تعليق أي منشور يفيد بها، مؤكدًا أن هناك اعتراضات كثيرة من قبل الركاب، خصوصًا الركاب الذين يقطعون نصف تذكرة.

في حين، أشاد ركاب بقرار الزيادة، قال آخرون إن المواطن أصبح يتحمل عبء زيادة الأسعار دون زيادة في المرتب، مؤكدين أنه لا بد من وجود خدمات تناسب الركاب قبل زيادة أسعار الحافلات.

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مصراوي Masrawy

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