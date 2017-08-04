وزير النقل: طريق بنها - شبرا الخيمة يدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الطريق الحر بنها - شبرا الخيمة يعد أهم مشروع قومي في مجال الطرق ويعد أول طريق حر زراعي بمصر يختصر المسافة إلى 20 دقيقة لتخفيف الضغط علي الطريق الزراعي الحالي والذي يتحمل 60% إضافية فوق طاقته، ومن المقرر دخوله الخدمة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، لتفقد المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها برفقة محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، وعدد من النواب.

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ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجستي لهم بتوصيل المرافق، موضحًا، أن هذه المناطق الاستثمارية تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمى الدولي والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري حاليًا إعداد أول خريطة للاستثمار بالمحافظة تتضمن بيانات كاملة حول فرص الاستثمار الخدمي والسياحي والزراعي والصناعي والتعليمي والأراضي المتاحة لهذه المشروعات، وتحديد إحداثيات هذه الأراضي وعرضها علي المستثمرين بعد تسعيرها بسعر عادل.