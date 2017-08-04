عضو «القومي لمواجهة الإرهاب» لـ«التحرير»: هذه أهداف المجلس

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق وعضو المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، إن إنشاء المجلس يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على حماية البلاد من ويلات الإرهاب، كما يبرهن على وعيها بمخاطر تفشي الإرهاب، وبالتالى تحرص على توفير كيان يجمع كافة الخبرات من أجل القضاء عليه فى أقرب وقت ممكن.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وأوضح علام، في تصريحات لـ"التحرير"، أن التنظيمات الإرهابية بدأت تسشتري في كثير من دول العالم، وهناك مخطط يستهدف مصر على وجه التحديد ، وبالتالي أصبح هناك حاجة ماسة إلى اللجوء للأسلوب العلمي لكيفية مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة، وبالتالي أصدر الرئيس القرار بتشكيل المجلس ليكون فرصة قوية لتلاقى الخبرات من كافة القطاعات والهيئات.

وكشف علام عن أهداف المجلس، التي تدور حول وضع استراتيجية علمية متكاملة لكيفية لمواجهة الإرهاب، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتنسيق ما بين الجهات الرسمية والمدينة التي يتطلب منها تنفيذ الإستراتيجية، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب بشكل عام تحتاج إلى منظومة عمل جماعى على محاور عدة، منها المحور السياسى، وكذلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

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وتابع : " بالتأكيد المجلس من ضمن مهامه هو التباحث من خلال أدوات معينة وحلقات اتصال بالمجتمعات العربية بالخارج فى كيفية مواجهة المخاطر والتحديات على مستوى المنطقة؛ لأن الإرهاب لا بيئة ولا وطن له".

وجاء تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما ضم المجلس عضوية عدد من الشخصيات العامة الدكتور علي جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبد المنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الازهري والدكتورة هدي عبد المنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.