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أبو شعيشع: «سعيد بانضمامي لمنتخب المحليين.. وأمتلك 4 عروض»

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أبو شعيشع: «سعيد بانضمامي لمنتخب المحليين.. وأمتلك 4 عروض» أبو شعيشع: «سعيد بانضمامي لمنتخب المحليين.. وأمتلك 4 عروض»

التحرير

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أعرب محمد أبو شعيشع لاعب نادي الإنتاج الحربي المنتهي تعاقده، عن سعادته الشديدة، بالتواجد في صفوف منتخب المحليين، تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفراعنة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية، إنه سوف يقاتل من أجل الفوز مع في مباراتي المغرب، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين، مشددًا على أن التواجد مع حمادة صدقي، سيكون بوابته للمنتخب الأول.

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وأشار أبو شعيشع، إلى أن المنتخب يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، القادرين على صناعة الفارق، ويمتلكون خبرات كبيرة، وطموح كبير لتحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأضاف اللاعب:" بعد انتهاء تجربتي مع الإنتاج الحربي، أنا الأن حر في الانتقال لأي نادي، وأمتلك أربعة عروض قوية من أندية جماهيرية وشركات في الدوري الممتاز، ولكن لن أتسرع في اتخاذ قرار مصيري".

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التحرير

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