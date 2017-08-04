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الصدر يدعو أنصاره إلى مناصرة القوات العراقية في حربها ضد داعش

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مصراوي Masrawy

الصدر يدعو أنصاره إلى مناصرة القوات العراقية في حربها ضد داعش

06:57 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الصدر يدعو أنصاره إلى مناصرة القوات العراقية في حربها ضد داعش

بغداد - (د ب أ)
دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر عصر اليوم الجمعة أنصاره إلى الالتزام بمناصرة الجيش العراقي والقوات، بكل أصنافها لمحاربة تنظيم داعش وحيتان الفساد في العراق.

وقال في خطاب متلفز أمام عشرات الآلاف من أتباع التيار الصدري الذين تجمعوا في ساحة التحرير: "أنتم اليوم ملزمون بمناصرة جيشكم وقواتكم المسلحة بكل صنوفها، فيكون السلاح بيد الدولة حصرا وبقيادة من حرر الأراضي التي كانت بيد الأرذال ".

وأضاف الصدر أن: " رئيس الوزراء يحاول أن يكون رجل دولة رغم الضغوط الداخلية والخارجية، وهو ملزم أن يكمل مشوار الإصلاح لإبعاد شبح الإرهاب".

وطالب الصدر "بدمج العناصر المسلحة المنضبطة في الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، وسحب السلاح بصورة أبوية من الفصائل المسلحة وإعادة المهجرين والمهاجرين إلى مناطقهم، والثبات على مواعيد إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ضمن توقيتاتها، ودعوة الأمم المتحدة إلى الإشراف على الانتخابات في حال عدم تسمية مفوضية الانتخابات، ومسك الأراضي المحررة والحدود العراقية من قبل القوات المسلحة".

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