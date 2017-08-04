رئيس الأركان الباكستاني يلتقي السفير الأفغاني في إسلام أباد

كابول - (أ ش أ):

التقى رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في مقر الجيش الباكستانى بالسفير الأفغاني لدى باكستان الدكتور عمر زاخيلوال، حيث بحث الجانبين قضايا المصالح الثنائية بين البلدين.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، الجمعة - إن السفير الأفغاني لدى باكستان عمر زاخيلوال التقى رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا في القيادة اليوم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الوضع الأمني وإدارة الحدود.

وأعرب باجوا عن حزنه إزاء خسائر الأبرياء في الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان.

ويأتي الاجتماع بين زاخيلوال والجنرال باجوا في الوقت التي تشهد فيه العلاقات بين كابول وإسلام أباد حالة من الفتور خلال الأشهر الأخيرة.

وتنشأ التوترات بين البلدين بشكل رئيسي بسبب الظروف التي تنطوي عليها الحرب ضد الإرهاب، حيث أن المسؤولين الأفغان ينتقدون باكستان منذ فترة طويلة لعدم اهتمامهم باتخاذ إجراءات ضد مجالس القيادة للجماعات المسلحة الأفغانية بما في ذلك حركة طالبان وشبكة حقاني الإرهابية الذين لديهم حرية العمل في باكستان، وهو ادعاء تم ذكره مرارًا في تقارير الحكومة الأمريكية.