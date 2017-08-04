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مصدر طبي يؤكد إصابة سبعة أشخاص في تفجير سيارة عميد قبيلة ليبي

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مصراوي Masrawy

مصدر طبي يؤكد إصابة سبعة أشخاص في تفجير سيارة عميد قبيلة ليبي

06:39 م الجمعة 04 أغسطس 2017

مصدر طبي يؤكد إصابة سبعة أشخاص في تفجير سيارة عميد قبيلة ليبي

بنغازي (ليبيا) - (د ب أ)
أكدت فاديا البرغثي ، مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي اليوم الجمعة، دخول سبعة جرحى المستشفى لعلاجهم من اصابات لحقت بهم، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام أحد المساجد بالمدينة الواقعة شرقي البلاد.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي عن البرغثي قولها، إنه "بحسب الجرحى حدث الانفجار عقب صلاة الجمعة، وبين الجرحى أبناء عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش وابن أخيه" مشيرةً إلى أن الأطيوش لم يصب بأذى، وفق ما أكد الجرحى.

وكانت مصادر أمنية في مدينة بنغازي، قد أفادت في وقت سابق بأن عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم الجمعة بجانب أحد المساجد بمنطقة سيدى فرج جنوبي المدينة .

وأضاف المصدر أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح ،بعضها خطيرة.

وتحدث شهود عيان عن أن التفجير كان يستهدف الأطيوش زعيم قبيلة المغاربة،وأنه لم يصب بأي أذى.

يذكر أن المسجد ذاته استهدف فيه الشيخ صالح الأطيوش منذ سنة تقريبا بتفجير مماثل، حيث تعرض لإصابات متوسطة وتم علاجه بالخارج وعاد للوطن.

يذكر أن زعماء القبائل مستهدفون بصورة متكررة بمدينة بنغازي، وآخرها اغتيال زعيم قبيلة العواقير بتفجير مماثل أمام مسجد بمنطقة سلوق منذ أربعة أشهر.

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