حركة الشباب تسيطر على بلدة رئيسية بالصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام

مقديشو - (د ب أ)

سيطرت جماعة الشباب الإسلامية المتشددة على بلدة رئيسية في الصومال اليوم الجمعة، بعد ساعات من انسحاب قوات بعثة حفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي من القاعدة العسكرية في المدينة، حسبما قال مسؤول وشهود عيان.

وقال مسؤول حكومي محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب عدم ذكر اسمه، إن كتيبة من جنود بورونديين من بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال( أميصوم)، انسحبت من بلدة ليجو في منطقة شبيلي السفلى صباح اليوم، دون تقديم سبب للمغادرة.

وقال شهود عيان إن مقاتلي جماعة الشباب المدججين بالسلاح دخلوا البلدة بعد ساعات، وانتقلوا إلى قاعدة الجيش وسيطروا على البلدة.

ولم يتسن الاتصال ببعثة الاتحاد الأفريقي للتعليق على أسباب الانسحاب.

وتقع ليجو، 100 كم شمال غرب العاصمة مقديشو، على الطريق الرئيسي الذى يربط العاصمة بـمدينة بيدوا ، المركز التجاري المهم في منطقة باي جنوب غرب البلاد.

وتشن جماعة الشباب التي تسعى الى إقامة دولة إسلامية في الصومال، وهى تابعة لشبكة القاعدة، هجمات منتظمة داخل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.