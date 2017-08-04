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التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022

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مصراوي Masrawy

التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022

05:59 م الجمعة 04 أغسطس 2017

التحقيق في دعم رئيس فرنسا الأسبق لمونديال قطر 2022

نيكولا ساركوزي

(مصراوي):

يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق بسبب احتمال تورطه في تقديم الدعم لقطر كي تتمكن من استضافة كأس العالم، وسط تكهنات باستفادته من صفقات تجارية متعددة بعدة ملايين يورو مع هذه الدولة الخليجية، وفقًا لموقع "يورونيوز".

ولفت الموقع في تقرير له، الجمعة، إلى أن المحققين الفرنسيين يدرسون ما إذا كان الرئيس الفرنسي الأسبق قد تلقى أموالاً من الصفقات التي أجريت بين باريس والدوحة على هامش عرض ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بما في ذلك بيع نادي كرة القدم باريس سان جرمان لقطر، النادي الذي اشترى مؤخراً المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة في أكبر صفقة تحويل في تاريخ الكرة المستديرة بقيمة 222 مليون يورو.

وبرزت فرنسا باعتبارها واحدة من الداعمين الرئيسيين للعرض القطري لاحتضان مونديال 2022.

وكان في المنافسة أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن الاختيار وقع على قطر، وتم في زوريخ السويسرية في 2010، وبدعم كبير من فرنسا.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن مبلغ حوالي 182 مليون يورو اختفى خلال عقد مع شركة "فيوليا" الفرنسية.

وحسب مصادر لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية فإن المحققين يعتقدون أن المبلغ ذهب للموظفين المكلفين باختيار البلد المستضيف لكأس العالم.

ويجد ساركوزي نفسه في قلب التحقيق، لمعرفته الجيدة بشركة فيوليا.

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مصراوي Masrawy

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