وزيرة الاستثمار: اجتماع بحضور 3 وزراء لبحث تطوير القناطر سياحيًا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، عن لقاء عاجل تقرر له الأسبوع المقبل، سيحضره وزراء الري والسياحة والزراعة؛ لبحث مشروع تطوير مدينة القناطر الخيرية بإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية على كورنيش النيل بها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، يرافقهما اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالقليوبية؛ لتفقد محور (بنها - شبرا الجديد)، استعدادًا لافتتاحه نهاية الشهر الجاري.

وقالت الوزيرة إن مشروع تطوير القناطر يهدف إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية والداخلية، من خلال استغلال طبيعتها في إقامة مشروعات فندقية وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح على كورنيش النيل بالمدينة، مع تدشين وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات.

وفي السياق، أشارت الوزيرة أيضًا إلى خطة وزارية لإعادة إحياء عدد من المناطق الاستثمارية بمشروعات الشباب، مضيفةً أن الخطة تبدأ بثلاث مناطق كبرى في مدن بنها بالقليوبية، والصف بالجيزة، وميت غمر بالدقهلية.

كما لفتت إلى أنه تقرر إنشاء خدمات الشباك الواحد لخدمة المستثمرين والمتعثرين في المشروعات الاستثمارية بالقليوبية، وتزويدها بخدمات متميزة ومميكنة لربطها بديوان الوزارة.