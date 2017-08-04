لأول مرة منذ «الإجازة» 3 لجان تنعقد لأجل «الإجراءات الجنائية» ولائحة «الاستثمار»

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في أول عودة للجان البرلمان للعمل خلال إجازة دور الانعقاد الثاني المنتهي في 5 يوليو الماضي، شهد الأسبوع المنصرم عقد بعض لجان المجلس لمجموعة من الجلسات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وهو الوعد الذي قطعه النواب على أنفسهم قبل انتهاء دور الانعقاد بمواصلة العمل خلال الإجازة.

أبرز اللجان التي عقدت اجتماعات، لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة الإدارة المحلية لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة.

الأربعاء يوم الاجتماعات

يوم الأربعاء شهد اجتماع 3 لجان في نفس التوقيت، وهي الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من رؤساء المحاكم والقضاة، وشهد أيضا اجتماع لجنة الإدارة المحلية، وآخر للجنة الشئون الاقتصادية بحضور ممثلين لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عكس يوم الثلاثاء، الذي شهد اجتماعات للأخيرتين فقط.

«الشئون الاقتصادية» ومناقشة لائحة قانون الاستثمار: رأينا هنا استشاري فقط

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، للحكومة وحدها الحق الأصيل في إصدارها، إلا أنه في إطار التعاون بين البرلمان والحكومة، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعات، وجلسات استماع مجتمعية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، دعت إليها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر، إلا أنها لم تشارك، وحضر بدلا منها ممثلون من وزارة الاستثمار يوم الأربعاء، وعدد من رجال الأعمال.

وأوضح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، أن رأي البرلمان استشاري هنا، ويعقد جلسات استماع للأطراف التي لها علاقة بقانون الاستثمار وأنه من حق الحكومة إصدار اللائحة في أي وقت.

مرتضى يثير أزمة بسبب الدستور في اجتماع «التشريعية»

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خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حدثت مشادة بين النائب مرتضى منصور والنائب ضياء داوود بسبب إعلان الأول أنه لا يعترف بالدستور ووصفه بـ«دستور البرادعي»، واعترض داوود، وأشار إلى أن هذا الرأي يخل بالقسم قبل تدخل النائب بهاء أبو شقة وتدارك الأمر لإكمال الاجتماع.

وأشار المستشار محمد شيرين رئيس محكمة جنايات القاهرة إلى أنه لا يجب الاكتفاء بتعديلات الحكومة على القانون، موضحا أن العدالة الناجزة لا تقف على النصوص فقط.

وقال المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن أهم فرد في المحكمة هو المتهم، ولا بد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف من القانون الوصول إلى أفضل حالات التقاضي.

«الإدارة المحلية» وشركة قابضة للقمامة وقانون تنظيم ساحات السيارات

عقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعين يومي الثلاثاء والأربعاء، ناقشت خلالهما، إنشاء الحكومة لشركة قابضة لجمع القمامة ومشروع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات، وتنظيم مواقف سيارات الأجرة.

غضب النواب من قرار وزير التعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية في الصف السادس وتحويلها لشهادة نقل عادية على أن يتم تصحيح الأوراق من معلمين من مدارس أخرى.