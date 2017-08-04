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انخفاض الدولار قرشين في البنك المركزي.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

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انخفاض الدولار قرشين في البنك المركزي.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر انخفاض الدولار قرشين في البنك المركزي.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

التحرير

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انخفض بالبنك المركزي فى تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل 17.8800 للبيع و17.7466 للشراء، بانخفاض نحو قرشين عن المعاملات المسائية أمس.

وسجل سعر الدولار في بنك ، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار فى مصر فى بنك القاهرة 17.75 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى CIB للشراء 17.78 جنيه، أما عن البيع فسجل 17.88 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الإسكندرية 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وسجل فى بنك بلوم 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبنك البركة 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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أما عن اليورو فقد استقر اليوم أمام الجنيه، حيث سجل في بنك مصر 21.00 جنيه للشراء، و21.16 حنيه للبيع، وكذلك الجنيه الإسترلينى الذي بلغ 23.33 جنيه للشراء، و23.67 جنيه للبيع.

وعن العملات العربية، فسجل سعر صرف الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه المصرى، على سعر ختام تعاملات أمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.73 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدينار الكويتى استقرارا أمام الجنيه المصرى، على سعر ختام تعاملات أمس، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ سعر الدينار الكوينى اليوم 58.82 جنيه للشراء، و59.16 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8430 جنيه للشراء و4.8712 جنيه للبيع.

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التحرير

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