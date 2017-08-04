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الجهاز الطبي للأهلي يكشف عن موقف «نجيب» من مباراة سموحة

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الجهاز الطبي للأهلي يكشف عن موقف «نجيب» من مباراة سموحة الجهاز الطبي للأهلي يكشف عن موقف «نجيب» من مباراة سموحة

التحرير

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يقترب محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي كأس .

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي أن محمد نجيب انتهى من مرحلة التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم وبدأ في الجري حول المعلب، مشددًا على لحاقه بلقاء سموحة المقبل.

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وأوضح أن «نجيب» سوف يشارك في تدريبات الفريق الجماعية قبل لقاء سموحة، إلا أن الجهاز الطبي يفضل عدم المشاركة في التدريبات خلال الـ48 ساعة المقبلة خوفًا من تجدد إصابته.

وتابع أن نجيب يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام نصر حسين داي الجزائري في لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

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التحرير

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